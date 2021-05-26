Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'ya geçmiş olsun ziyareti
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Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'ya geçmiş olsun ziyareti

Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'ya geçmiş olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bir süreden İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören Kilis'in yetirdiği ünlü sanatçılardan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara tarafından ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kilisli Devlet Sanatçısı Yavaşca'ya geçmiş olsun ziyareti - Haberler
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