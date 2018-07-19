Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Gto'ya Ziyaret

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Meclis Başkanı Ökkaş Karcıve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet Gaziantep Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarına ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretlerden dolayı teşekkür eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Odalar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak Gaziantep ve Kilis'in yararına olacak bütün çalışmalarda işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirttiler.

Kilis'in Gaziantep'in en yakın komşusu olduğunu; sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari alanlarda birlikte yapılacak çalışmaların her iki kentin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirten GTO Başkanları, "Gaziantep'in başarısının sırrı ortak akıl ve uyum içinde çalışmadır. Ortak akıldan kastımız, şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, Odaların ve diğer sivil toplum kuruluşlarının uyum içinde çalışıp ilimizi daha ileri götürmek için birlikte hareket etme gayreti içinde olmalarıdır.Gaziantep ortak akılla büyüdü ve büyümeye devam ediyor. Gaziantep ve Kilis birlikte ortak hareket ederse iki kent de kalkınır. İki Odanın yapacağı ortak çalışma ve projeler iki kenti çok daha ileri konuma götürecektir" dediler.

KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve Meclis Başkanı Ökkaş Karcı, Gaziantep Ticaret Odası'nı kendilerine model olarak aldıklarını, çalışmalarda ve projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdiler. Ziyarette ayrıca iki şehir arasında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda KİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Celkanlı ve Meclis Başkanı Karcı günün anısına GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ve Meclis Başkanı Teymur'abirer hediye takdim etti.

Dostane bir hava içinde gerçekleşen ziyarette, KİTSO Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Uğur Acıoğlu ile Mehmet Tatar, Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer, Meclis Katibi Abdullah Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Duman, Sinan Bay, Kemal Delioğlu, Mehmet Kavsara, Ömer Işık, Kerim Akdoğan, Ahmet Özgözükara ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk de hazır bulundu. - GAZİANTEP