Kilis'teki trafik kazasında ambulans ile midibüste maddi hasar oluştu - Haberler
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Kilis'teki trafik kazasında ambulans ile midibüste maddi hasar oluştu

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'teki trafik kazasında ambulans ile midibüste maddi hasar oluştu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde ambulans ile midibüsün çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Musabeyli istasyonuna dönen M.H.A. yönetimindeki 79 AAN 631 plakalı ambulans, Üçpınar köprüsü üzerinde karşı yönden gelen M.V. idaresindeki 07 UV 458 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs sürücüsü yol kenarındaki levhaya çarparak şarampole devrilmekten kurtuldu.

Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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