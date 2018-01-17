Kilis'teki Fetö/pdy Davasında Karar

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 10'u tutuklu 24 sanıktan 18'ine hapis cezası verildi.

Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki salonda görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Mustafa Sağcan, Emin Arslan, Selçuk Özpolat, Mustafa Okay, Erkan Çiftçi, Reşit Kahraman, Mehmet Yılmaz ve avukatları ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanıklar, Gamze Bozkurt ve Ayşe Uysal duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden, Ayşe Nazlı Çakıcı ise İskenderun Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Sanık Reşit Kahraman, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanmadığını ifade ederek, adının devlete acı yaşatan bir örgütle anılmasının üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Önceki savunmalarını yineleyen diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Emin Arslan, Reşit Kahraman, Mustafa Okay, Erkan Çiftçi, Gamze Bozkurt, Mehmet Yılmaz, Mustafa Sağcan, Selçuk Özpolat, Mehmet Akif Yavuzlu, Mehmet Kiremitçi, Ramazan Toy, Ülkü Arslan, Adnan Gerçekçioğlu, İsmail Can, Hüseyin Güngör, Mahmut Savranlı, Ayşe Nazlı Çakıcı ve Ayşe Uysal'ı 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan İffet Karaca, Faruk Erke, Hüseyin Yalçın, Mehmet Tutoğlu, Ferhan Sağcan ve Nihat Ünlü Kaya'nın dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.