Kilis'te zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, Market ve zincir marketlerde yapılan denetimlerde; kasa ve raf etiket fiyatlarının uyuşmaması ve indirim fiyatlarının doğru yansıtılamaması sebebiyle idari işlem yapıldı. Zabıta ekipleri, belediye sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına veya işletmelere ait ücretsiz servis araçlarının yıllık muayeneleri yapılarak, uygun görülenlere yıllık çalışma izin belgeleri düzenlendiği, denetimlerin süreceği bildirdi. Ayrıca ekipler, iş yerleri üzerinde denetimlerini yoğunlaştırdığı, kaldırım işgali yapan esnaflar ile seyyar satıcılar üzerinde denetimlerin sürdüğü bildirildi. - KİLİS

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