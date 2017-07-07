Kilis'te Toplum Merkezi Açıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) KİLİS'te belediye ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitleri Konağı'nda Toplum Merkezi açıldı.



Açılışa; Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkanı Recep Üker, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, daire müdür ve amirleri ile davetliler katıldı.



Açılış öncesi konuşan Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Başkanı Recep Üker, Suriye'deki karışıklığın başladığı tarihten bu yana Kilis'te faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Birçok faaliyet yapıyoruz. Bence bu faaliyetlerin içerisinde en değerli olanı budur. Çünkü yerel yönetimle ortak faaliyetimiz olacak. Bu faaliyetimiz sadece Suriyelilere yönelik değil, yereldeki bayanların da bu faaliyetlerden faydalanacaklar. İnşallah bu faaliyetlerin de arkası gelecektir" dedi.



Belediye Başkanı Hasan Kara ise, tarihi Kilis evlerini satın alarak restorasyonunu yaptıktan sonra konak olarak değerlendirdiklerini ve buralarda Suriyeli ve Kilisli kadınların meslek öğrendiğini ifade ederek, "Böyle güzelliklerin ortaya çıkması güzel bir şey, esas bayanlarımızın nefes alacakları bir yer olması ayrı bir güzelliktir. İnsanlar, buralarda nefes aldığı gibi bu konaklar aracılığıyla belediyenin sosyal faaliyetlerini yürütüyoruz. Biz belki kendi ortamlarımızda çok iyi olabiliriz" diye konuştu.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de, konaklar aracılığıyla sosyal belediyeciliğin üst noktaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından Türk ve Suriyelilerin meslek edineceği kursların yer alacağı merkezin açılışı yapıldı.