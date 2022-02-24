Kilis'te sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Kilis'te sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Postacı Sokak'ta yaşayan Abdurrahman, Dursun, Abdulsamet, İbrahim Halil, Yağmur ve Muhammet Ali Yıldırım ile Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Tutlu Sokak'ta ikamet eden Hamide Alkan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yıldırım ailesi ile Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazdan etkilenen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Muhammet Ali Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet, Abdurrahman Dursun, Kilis, Güncel, Haberler

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