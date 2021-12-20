Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü

Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te merkeze bağlı Uzunlu köyünde, etkili olan yağış nedeniyle alt katı ahır olarak kullanılan toprak ev çöktü.

KİLİS (AA) - Kilis'te merkeze bağlı Uzunlu köyünde, etkili olan yağış nedeniyle alt katı ahır olarak kullanılan toprak ev çöktü.

Mehmet Şahin'e ait evde çökme esnasında evde kimsenin olmaması can kaybını önledi.

Mehmet Şahin, gazetecilere, aşırı yağış nedeniyle tehlike arz eden evde bulunmadıkları sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Yorgan, döşek, yastık gibi malzemelerin içeride olduğunu aktaran Şahin, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü

Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü

Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü

Kilis'te sağanak nedeniyle bir ev çöktü

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title