Kilis'te polis uyarılarda bulunduğu sürücülere maske dağıttı

Kilis'te polisler araç sürücüleri ile vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Kilis'te polisler araç sürücüleri ile vatandaşlara maske dağıtarak kurallara uymalarını istedi.

Kilis Valiliği tarafından temin edilen maskeler, kent merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüleri ile maskesi olmayan vatandaşlara dağıtıldı. Uyarılan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA