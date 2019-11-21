Kilis'te "oyun sokağı" açıldı

21.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:57

Kilis'te çocukların oyun oynayabileceği "Oyun sokağı" hizmete girdi.



Kilis'te bir ilk olan oyun sokağının açılışı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından açıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Erkmen, Çocukların oyun oynayacağı sokakların sayının attırılacağını ifade ederek, "Çocuklarımız bizlerin her şeyidir. Bu nedenle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu oyun sokakları çok önemlidir. Sağlıklı, nesiller yetişmesi için bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



Çocuklar açılan oyun sokağında gönüllerince eğlendi. - KİLİS

Kaynak: İHA