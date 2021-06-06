Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Kilis'te otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Metin Uyguner idaresindeki 27 BIZ 53 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde Seve Barajı mevkisinde Ali Polat yönetimindeki 79 EF 315 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün arkasındaki pulluk şarampole düşen otomobilin içerisine saplandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı, trafik akışı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Kazada ağır yaralanan 2 sürücü, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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