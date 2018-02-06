Kilis'te Motosiklet Otomobil ile Çarpıştı: 2 Ölü

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde, Kilis- Elbeyli karayolu Yavuzlu köyü yakınlarında Ali Makas'ın (64) kullandığı 79 AG 525 plakalı motosiklet ile H.K. idaresindeki 79 EG 771 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Makas ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Cemile Makas (63) ağır yaralandı.

Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesin kaldırılan Makas çifti, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Otomobil sürücü H.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. - KİLİS