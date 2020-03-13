Kilis'te meslek edindirme merkezleri 30 Mart'a kadar tatil edildi Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde faaliyetlerin 30 Mart tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde faaliyetlerin 30 Mart tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.



Başkan Bulut, Korona Virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Kilis Belediyesine bağlı Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezleri,Gençlik Merkezi, Fitness Merkezi ve Çocuk Kulübünün faaliyetlerine 30 Mart 2020 tarihine kadar ara verildiği ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İHA