Kilis'te mayın aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi
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Kilis'te mayın aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi

Kilis'te mayın aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi
09.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:18

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildiğini bildirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile mayın/EYP aramasında tespit edilenlere ilişkin bilgi verdi. MSB'den yapılan paylaşımda, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi" denildi. Paylaşımda ayrıca, söz konusu arama faaliyetlerine ve mayınlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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