Kilis'te maske zorunlu hale getirildi, vatandaş kararı memnuniyetle karşıladı
Kilis'te maske zorunlu hale getirildi, vatandaş kararı memnuniyetle karşıladı Kilis Valiliği kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıklamasından sonra vatandaşların büyük bölümünün kurallara uymadığı gözlendi.
15.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:56
Kilis'te maske zorunlu hale getirildi, vatandaş kararı memnuniyetle karşıladı
KİLİS - Kilis Valiliği kent genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini açıklamasından sonra vatandaşların büyük bölümünün kurallara uymadığı gözlendi.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te son günlerde artan korona virüs vakaları nedeniyle Kilis Valiliği il genelinde bugün itibariyle maske takma zorunluluğu getirdi. Maske takmanın mecbur olduğu Kilis'te, ilk gününde vatandaşların büyük bölümü maske takmadıkları gözlendi.
Kaynak: İHA