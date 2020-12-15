Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü
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Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü

15.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:30

- Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü Kilis'te korona virüs vaka sayısı tavan yaptığı kentte alınan tedbirler nedeniyle günlük 150-250 arasında değişen vaka sayısı günlük 50 civarındaki sayıya düştü.

- Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü

KİLİS - Kilis'te korona virüs vaka sayısı tavan yaptığı kentte alınan tedbirler nedeniyle günlük 150-250 arasında değişen vaka sayısı günlük 50 civarındaki sayıya düştü.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te korona virüs vakalarında geçen ay artış yaşanması nedeniyle Kilis Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü kent genelinde denetimleri sıklaştırdı. Alınan tedbirler ile birlikte geçen hafta günlük ortalama 150-250 vaka sayısına ulaşılan kentte, bir haftadan beri ortalama günlük vaka sayısı 50'e kadar düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araç, yaya ve motosikletler üzerinde maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor. Araçların sorgulaması yapılırken, sürücüler ile yolcuların Genel Bilgi Toplama kayıtları inceleniyor. Maske takmayanlara 900 TL idari para cezası kesiliyor. Karantina ile izolasyonda olması gerekirken sokağa çıkanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilerek, KYK yurduna gönderiliyor.

Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü
Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü
Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü
Kilis'te korona virüs tedbirler sayesinde vakalar düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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