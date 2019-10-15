Kilis'te "Kız çocukları" söyleşisi

15.10.2019 18:17

Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi iş birliğiyle söyleşi programı düzenlendi.



GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezinde gerçekleştirilen söyleşide, 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Öğretim Görevlisi Funda Gül Bilgen tarafından çocuk gelişim merkezindeki kız çocuklarına destek olmak amacıyla kariyer belirleme, hedef saptama, rol-model olma konularında bilgiler verildi.



Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Hülya Soydinç'in de katıldığı söyleşi programında çocuklar, merkezde yaptıkları sosyal ve sportif aktivitelerden söz ettiler. - KİLİS

Kaynak: İHA