Kilis'te kaybolan çocuk bulundu

Kilis'te kaybolan 6 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerince bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Resul Osman Mesire Alanı'nda piknik yapan Ömer Yıldırım Babaoğlan, yeğeni Ömer Babaoğlan'dan (6) haber alamadı.

Yakınlarıyla çocuğu arayan ancak sonuç alamayan amcası, durumu bölgede görevli jandarma asayiş ekiplerine bildirdi.

Çevrede geniş çaplı arama başlatan ekipler, yaklaşık iki saat sonra çocuğu kaybolduğu yerden bir kilometre uzaklıktaki ağacın altında ağlarken buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Babaoğlan amcasına teslim edildi.

Kaynak: AA