Kilis'te kaybolan buzağıları jandarma buldu
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Kilis'te kaybolan buzağıları jandarma buldu

Kilis'te kaybolan buzağıları jandarma buldu
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan 2 buzağı, jandarma ekiplerince bulundu.

Kilis'in Polateli ilçesinde kaybolan 2 buzağı, jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı Yeniyapan köyünde yaşayan Şevket Koç, gece saatlerinde ahırdan 2 buzağının kaçtığını fark etmesi üzerine arama çalışması başlattı.

İki günlük uğraş sonucunda buzağılarını bulamayan Koç, İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu.

Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları aramalar sonucunda buzağıları Güvenli köyü sınırları içerisinde buldu.

Buzağılarına kavuşan Koç, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kilis'te kaybolan buzağıları jandarma buldu
Kilis'te kaybolan buzağıları jandarma buldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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