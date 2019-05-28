Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı

Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı

Kilis'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.

Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı

Kilis'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis-İslahiye, Kilis-Gaziantep, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Elbeyli, Kilis -Musabeyli ile Kilis-Polateli ile Çevre yolunda işaretleme çalışmaları başlatıldı. Yaya geçişleri başta olmak üzere kış aylarında silinen işaretlemeler yeniden görevlileri tarafından yapılmaya başlandı. İşaretleme işlemlerinin Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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