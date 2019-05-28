Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı

Kilis'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis-İslahiye, Kilis-Gaziantep, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Elbeyli, Kilis -Musabeyli ile Kilis-Polateli ile Çevre yolunda işaretleme çalışmaları başlatıldı. Yaya geçişleri başta olmak üzere kış aylarında silinen işaretlemeler yeniden görevlileri tarafından yapılmaya başlandı. İşaretleme işlemlerinin Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA