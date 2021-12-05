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Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobiller park halindeki 2 otomobile daha çarparak maddi hasara yol açtı Edinilen bilgiye göre, Ömer A.

KİLİS (İHA) - Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobiller park halindeki 2 otomobile daha çarparak maddi hasara yol açtı

Edinilen bilgiye göre, Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı Renault marka otomobil Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı Toyota Corolla otomobille çarpışarak devrildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Abdulkadir K (4), Hacı A. ve Cuma T. itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

Kilis'te zincirlememe kaza: 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Son Dakika Haberleri

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