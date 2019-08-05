Kilis'te ihtiyaç sahipleri için düzenlenen kermes sona erdi

Kilis'te, ihtiyaç sahibi fakir Türk ve Suriyeli aileler yararına düzenlenen kermes iki gün sürdü.

Kilis Belediyesi ve Danimarka Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Danimarka Mülteci Konseyi tarafından Cumhuriyet Meydanında Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla organize edilen kermes iki gün sürdü. Kilis Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kadın meslek zenginleştirme merkezlerinde görevli kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru el sanatları eserleri, süs eşyası, dantel ve nakış gibi ürünlerle Türkiye ve Suriye mutfağına özgü yemeklerin satışa sunularak elde gedilen gelirler ihtiyaç sahibi ailelere verilecek.

Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Danimarka Mülteci Konseyi iş birliğiyle düzenlenen kermesin iki gün sürdüğünü ifade ederek, "Türk ve Suriyeli aileler kermese yoğun ilgi gördü. Buradan elde edilen gelir yine Kilis'teki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağız. Kermese katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA