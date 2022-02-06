Kilis'te gözleri alnının ortasında doğan oğlak öldü
AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde gözleri alnının ortasında doğan oğlak öldü.
MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde gözleri alnının ortasında doğan oğlak öldü.
???????Gökmusa köyünde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Ahmet Kartal'ın dişi keçilerinden biri 3 gün önce gözleri alnının ortasında bir oğlak doğurdu.
Süt içemeyen ve sağlığı kötüye giden oğlağın bakımını yapamayan Kartal, Gaziantep Canpati Derneği'nden yardım istedi.
Köye gelen dernek yetkilileri, oğlağı sahibinden teslim alarak Gaziantep'e götürdü.
Özel bir klinikte tedavi altına alınan oğlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.