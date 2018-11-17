Kilis'te Geleneksel Okçuluk Kursu Başladı

Kilis Belediyesi tarafından geleneksel okçuluk kursu açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ata sporu okçuluğun yeni nesillere sevdirilmesi, öğretilmesi, başarılı sporcular yetiştirilmesi amacıyla bu yıl hayata geçirilen geleneksel okçuluk kursunda, eğitimlere başlandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı değerlendirmede, düzenlenen kursla unutulmaya yüz tutan okçuluğun yeniden canlandırmak ve gençleri ata sporuna teşvik etmek istediklerini söyledi.

Kursun ilgi gördüğünü ifade eden Kara, şunları kaydetti:

"Amacımız genç nesilleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve ata sporu okçuluğa yöneltmek. Genç kardeşlerimize, ecdadımıza ait okçuluğu aktarabilmek. Elimizden geldiğince daha da ileri götürmek için gayret sarf ediyoruz. Kilis'te okçuluk çalışmasını başlattık. İlk etapta yaklaşık 15 kursiyerimiz ile çalışmaya başladık. İlerleyen zamanlarda daha çok insanımızın kayıt olmasını bekliyoruz."