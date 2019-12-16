Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı
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Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ile Kilis Belediyesi organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.

16.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:30
Kilis'te engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

ile organizesinde bedensel engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı.


Söğütlüdere Göl Restarantta gerçekleştirilen dağıtım töreninde Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kemal Demirel, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Kilis Şubesi Başkanı Mahmut Zeynel Ağdalyan, engelliler ve yakınları katıldı. Yapılan konuşmalardan sonra engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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