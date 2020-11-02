Kilis'te elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

02.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:43
Kilis'te elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Kilis'te elektrik nakil kablosunu çaldıkları ve satın aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te elektrik nakil kablosunu çaldıkları ve satın aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi, merkeze bağlı Uzunlu köyü ve Polateli Dümbüllü köyünde elektrik kablolarının çalındığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, elektrik nakil kablosunu çaldıkları ve satın aldıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olaylarda çalınan 750 metre elektrik kablosu ve 36 kilogram bakır Gaziantep'e götürülürken yolda jandarma tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 7'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

Hastanenin otoparkındaki otomobilden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
Hastanenin otoparkındaki otomobilden bilgisayar çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
İzmir depremi ile ilgili provakatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana İlham Aliyev Osman Durmuş Mesut Yılmaz Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Danla Bilic Çağla Şıkel Hande Erçel
Spor Okan Buruk Erol Bulut Eddie Newton Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:52:19. #1.14#
title