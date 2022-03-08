Kilis'te Dünya Kadınlar Günü kutlandı

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kilis Valiliğinin koordinesinde Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı. Etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, protokol üyeleri, ile kadınlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra yapılan konuşmalardan sonra 7 Aralık Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. İpek Ağcadağ'un sunumuyla başladı. Sinevizyon gösterisinden sonra Güçlü kadın panelinde, Kilis Barosu Kadın Kolları Komisyon Başkanı Duygu Payam Karakuş, TOBB Kilis Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Demet Kudeyt, Kocabyli, Karacavuş, Saatli ve Süngütepe Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hamide Polat ile Meral Dama panelist olarak katıldı. - KİLİS