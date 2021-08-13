KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI

KİLİS'te, tarım alanlarında bulunan kene, süne ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya 200 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

KİLİS'te, tarım alanlarında bulunan kene, süne ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya 200 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından Suriye sınırında bulunan Güneşli Mahallesi'nde, düzenlenen etkinliğe; Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz katıldı. Başta kene olmak üzere, süne, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya 200 adet kınalı keklik salındı.

Türkiye genelinde üretimi yapılan kekliklerin doğaya gönderildiğini ifade eden Vali Recep Soytürk, Keklikler doğada süneyle, kenelerle yiyip beslendiği için çiftçimizin, tarımcımızın dostu olarak bilinir. Türkiye genelinde üretimleri yapılan keklikler, doğaya salınıyor. Bugün 200 tane kekliği doğaya saldık. İlimizde toplam 900 tane kekliği doğaya salacağız. Bunun sayısı artırılacak. Ayrıca keklik doğa içerisinde doğal yöntemlerle çoğalacaklar. Çiftçiye, tarımcıya faydalı olacaktır dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı