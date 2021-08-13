KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, tarım alanlarında bulunan kene, süne ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya 200 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

KİLİS'te, tarım alanlarında bulunan kene, süne ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya 200 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından Suriye sınırında bulunan Güneşli Mahallesi'nde, düzenlenen etkinliğe; Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Milli Parklar Kilis Şube Müdürü Hüseyin Gökdeniz katıldı. Başta kene olmak üzere, süne, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele amacıyla doğaya 200 adet kınalı keklik salındı.

Türkiye genelinde üretimi yapılan kekliklerin doğaya gönderildiğini ifade eden Vali Recep Soytürk, Keklikler doğada süneyle, kenelerle yiyip beslendiği için çiftçimizin, tarımcımızın dostu olarak bilinir. Türkiye genelinde üretimleri yapılan keklikler, doğaya salınıyor. Bugün 200 tane kekliği doğaya saldık. İlimizde toplam 900 tane kekliği doğaya salacağız. Bunun sayısı artırılacak. Ayrıca keklik doğa içerisinde doğal yöntemlerle çoğalacaklar. Çiftçiye, tarımcıya faydalı olacaktır dedi.

KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI
KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI
KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI
KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir.'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sudan'da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir."
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Göz göre göre ölüme sürüklendiler! Ciğerleri patlayan keçiler acı içinde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KİLİS'TE DOĞAYA 200 KINALI KEKLİK BIRAKILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:22:33. #1.15#

title