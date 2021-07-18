Kilis'te bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
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Kilis'te bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti

Kilis'te bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te tartıştığı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti.

Kilis'te tartıştığı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ümit C. (32) ile eşi Şehriban C. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ümit C. tabancayla önce eşine sonra da kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Ümit C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Şehriban C. yaralı olarak Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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