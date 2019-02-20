Kilis'te Belediye Başkanlığı İçin 8 Parti Başvurdu

Kilis'te, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yarışacak 8 siyasi parti belediye başkan adayı göstererek seçim kuruluna başvurdu.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, BTP, SP, TKP ile DSP Belediye Başkan adaylarının isimlerinin bulunduğu geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.

Kilis'te siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları şöyle, Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Merkez Mehmet Abdi Bulut, Musabeyli Ayhan Yılmaz, Polateli Hakkı Çelik, Elbeyli Süleyman Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi Polateli Mustafa Polat, Elbeyli Abdurrahman Karaşahin, Milliyetçi Hareket Partisi Kilis Merkez Ömer Yabancı, Musabeyli İhsan Ölmez, Polateli Hakkı Kılıç, Elbeyli Suat Kemal Özkan, İYİ Parti Kilis Merkez Ahmet Nalçacıoğlu, Musabeyli Halil Çetin, Saadet Partisi Kilis Merkez Şerif Karakurt, Musabeyli Abdullah Fizgelioğlu, Polateli Mihdat Bayındır, Elbeyli Murat Gezici, Kilis Bağımsız Türkiye Partisi Merkez Alaiddin Özkar, Polateli Mahmut Ceritlioğlu, Elbeyli Abidin Dokuzluoğlu, Türkiye Komünist Partisi Kilis Merkez İlker Buğday, Demokratik Sol Parti Kilis Merkez Cafer Gültekin, Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi üyelikleriyle ilgili seçim kuruluna listeleri sundu. - KİLİS

Kaynak: İHA