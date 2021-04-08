Kilis'te 544 sikke ele geçirildi

KİLİS'te, Suriye'den gelen bir çekiciye gizlenmiş 544 sikke ele geçirildi.

KİLİS'te, Suriye'den gelen bir çekiciye gizlenmiş 544 sikke ele geçirildi.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan çekicide arama yaptı. Aramada aracın tampon bölgesine gizlenmiş tarihi eser niteliği olan 544 sikke ele geçirildi. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan çekicinin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU