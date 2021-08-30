Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
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Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Recep Soytürk, Büyük Zafer'in 99. yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Soytürk, milletin, 30 Ağustos zaferiyle bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermediğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirdiğini vurguladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan mücadelenin, tarihe altın harflerle yazıldığına dikkati çeken Soytürk, "Eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuş ve zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, gücünü aziz milletinden alan, demokratik ve çağdaş bir hukuk devleti olarak dünya devletleri arasında seçkin yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

Milletin, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında da ülkenin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı mücadele ettiğine dikkati çeken Soytürk, hür, bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdüreceğini kaydetti.

Resepsiyona, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Ağırceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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