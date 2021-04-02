Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi
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Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

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Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Kilis'te, otizm öğrencilere yönelik olarak, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kilis'te, otizm öğrencilere yönelik olarak, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Kilis Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören çocuklar "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyası kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde gönüllerinde eğlendi.

Çocuklar, daha sonra gün dolayısıyla hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfleyerek, duvara asılan beyaz bez üzerine mavi boya ile ellerini basarak farkındalık oluşturdular.

Otelin genel müdürü Hüseyin Aslan, Sosyal sorumluluk projesi kapsamında etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, " Şu anda otizm spektrum bozukluğu için tek bir standart tedavi yoktur. Ancak semptomları en aza indirmenin ve yetenekleri en üst düzeye çıkarmanın birçok yolu vardır. OSB'li kişiler, uygun tedaviler ve müdahalelerle, tüm yeteneklerini ve becerilerini kullanma şansına sahip olurlar. Bu çocuklarımızın tedavi edilip topluma kazandırılması için ailelerin erken farkına varması büyük önem arz ediyor. Biz bugün Otizme dikkat etmek çeken bazı etkinlikler yaptık ancak kimse sadece bununla sınırlı kalmamalı bu özel bireylerin topluma kazandırılması için elinden geleni yapmalı. Korona virüsü nedeni ile zor günler geçiriyoruz bu yüzden otizmli çocuklarımızla beraber olabileceğimiz bir etkinlik düzenleyemedik" dedi. - KİLİS

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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