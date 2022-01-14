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2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı

2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek, bakkalın önünde duran ekmek sandığını çaldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te 2 kişi başına çuval geçirerek, bakkalın önünde duran ekmek sandığını çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğan Güneş Paşa Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde Ahmet D.'ye ait bakkal dükkanının önünde duran ekmek sandığı 2 kişi tarafından çalındı. 2 kişi ilk önce olay yerine gelerek keşif yaptıktan sonra güvenlik kamarası olduğunu fark edince, başına geçirdikleri çuvalla gelerek ekmek sandığını çalıp, kayıplara karıştı. Ahmet D. sabah iş yerine geldiğinde ekmek sandığının olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izleyerek, hırsızlığın farkına vardı.

(Mehmet Ali Dağ/ İHA)

2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı

2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı

2 kişi başına çuval geçirerek ekmek sandığını çaldı

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