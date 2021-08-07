Kilis'te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı
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Kilis'te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı

Kilis'te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, 17 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Kilis'te, 17 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 5 hırsızlık zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Kilis merkezde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, ev, ikamet, motosiklet, otomobilden hırsızlık olayı başta olmak üzere 17 ayrı hırsızlık olaylarına karışan H. E. K., O.K., M.B.A., Ş.M.Ş.., M.N.K.polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyette işlemleri yapılan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H. E. K., O.K., M.B.A., tutuklanırken, Ş.M.Ş.., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.N.K'nin ise işlemleri emniyet müdürlüğünde sürüyor. 17 hırsızlık olayında çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. - KİLİS

Kilis'te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı
Kilis'te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı
Kilis'te 17 ayrı hırsızlık olayında 5 zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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