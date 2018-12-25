Kilis'te 15 Öğrenci Deney Sırasında Zehirlendi
Kilis'te bir ortaokulda deney sırasında kullanılan kimyasallardan etkilenen 15 öğrenci tedavi altına alındı.
Kilis'te bir ortaokulda deney sırasında kullanılan kimyasallardan etkilenen 15 öğrenci tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Yavuzlu Köyü Yavuz Sultan Selim Ortaokulunun 6. sınıfında öğrenim gören bazı öğrenciler fen bilgisi dersinde laboratuvarda deney yaptıkları sırada rahatsızlandı.
Deneyde kullanılan kimyasallardan etkilendikleri belirlenen 15 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA