Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındı Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındıKİLİS'te koronavirüs vakası görülen 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı.

Kilis'te 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinya alındı KİLİS'te koronavirüs vakası görülen 1 köy, 1 mezra ve 1 sokak karantinaya alındı. Son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Kilis'te, merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Küplüce köyüne bağlı Oruçlu mezrası ile kent merkezindeki Helvacıoğlu Mahallesi'ne bağlı Miskinler Sokağı, vaka görülmesi üzerine karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir kuaför de faaliyetini geçici süre ile durdurdu. Köylerde jandarma, kent merkezinde de polis ekipleri gerekli tedbirleri alarak kontrolü sağlıyor. Kilis Valiliği, filyasyon ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Kaynak: DHA