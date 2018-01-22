Kilis Öso'nun 2 Askeri Hayatını Kaybetti
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Kilis Öso'nun 2 Askeri Hayatını Kaybetti

Öso'nun 2 askeri hayatını kaybettiSuriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı' harekatında Kilis'in Gülbaba Köyünün karşısındaki çatışmalarda Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) 2 askeri yaralandı.

Öso'nun 2 askeri hayatını kaybetti

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı' harekatında Kilis'in Gülbaba Köyünün karşısındaki çatışmalarda Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) 2 askeri yaralandı. Yaralı askerler, Gülbaba Sınır Tahliye Noktasına getirildi. Yaralı askerlerden biri burada hayatını kaybederken diğeri ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste tedaviye alınan bu yaralı da doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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