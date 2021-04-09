Kilis merkezli operasyonda 172 kilo eroin ile 300 kilo metamfetamin ele geçirildi: 7 tutuklama
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Kilis merkezli operasyonda 172 kilo eroin ile 300 kilo metamfetamin ele geçirildi: 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU - Haberler | Güncel
Kilis merkezli operasyonda 172 kilo eroin ile 300 kilo metamfetamin ele geçirildi: 7 tutuklama

KİLİS merkezli 6 ilde, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın isminin verildiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 172 kilo 250 gram eroin ile 300 kilo 99 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

KİLİS merkezli 6 ilde, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın isminin verildiği, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 172 kilo 250 gram eroin ile 300 kilo 99 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 23 kişiden 7'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapma, suç işlemek amacı ile örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında Kilis kent merkezi ile Gaziantep, İstanbul, Hatay, Şırnak, Diyarbakır ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın isminin verildiği operasyonda 172 kilo 250 gram eroin ile 300 kilo 99 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 26 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan gelir ile elde edilen bir taşınmaza da mahkemece el konuldu.


Kilis merkezli operasyonda 172 kilo eroin ile 300 kilo metamfetamin ele geçirildi: 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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