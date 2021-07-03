Kilis Belediyesinden şeffaflık açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis Belediyesinden şeffaflık açıklaması

Kilis Belediyesinden şeffaflık açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, belediyenin tüm şeffaflığı ile Kilis halkına hizmet ettiğini söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, belediyenin tüm şeffaflığı ile Kilis halkına hizmet ettiğini söyledi.

Başkan Ramazan, Son günlerde bir yerel gazete tarafından belediyenin iş ve işlemleri hakkında, planlı ve organize biçimde birtakım asılsız haberler yapıldığını ifade ederek, "Belediyemizin ihale, iş ve işlemlerinde, en küçük bir haksızlık yada hukuka aykırılık bulunmamakta olup, tüm şeffaflığıyla kurumumuz hizmetlerine devam etmektedir. Bunun aksini iddia edenler, tüm adli ve resmi makamlar nezdinde başvuru yapmakta özgürdürler. Bu nedenle söz konusu kurguya dayalı yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara çağrımız, Gazetecilik mesleğini ilkelerinden ve basın ahlakından taviz vermeden, ahlaki sorumluluk bilinciyle ilkeli şekilde çalışarak, doğru bilgilendirme görevlerini yerine getirecekleri ve gazeteciliği hiçbir kurum, kuruluş ve kişiye karşı şahsi çıkarlar için haksız menfaat sağlamak amacıyla araç olarak kullanmayacakları şekilde icra etmeleridir. Zorlu salgın koşullarında görevlerini ifa etmek için ahlaki sorumluluk bilinciyle fedakarca bir gayret ortaya koyan tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Kasapoğlu
Magazin Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Çağla Altunkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis Belediyesinden şeffaflık açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 10:36:58. #1.16#

title