Kilis Baro Başkanlığına Fazlıağaoğlu seçildi
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Kilis Baro Başkanlığına Fazlıağaoğlu seçildi

03.10.2020 16:40 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:45
Kilis Baro Başkanlığına Fazlıağaoğlu seçildi

Kilis Baro Başkanlığı'na Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi.

Kilis Baro Başkanlığı'na Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi.

Kilis Barosu'nun 5. Olağan Genel Kurul toplantısında Mevcut Baro Başkanı Avukat Mehmet Taşçı ile Eski Baro Başkanı Avukat Hayri Muammer Fazlıağaoğlu aday oldu. Kilis Belediye Başkanı Avukat Mehmet Abdi Bulut'un divan başkanı olduğu seçimlerde, divan kurulu üyeliklerine Avukat Mehmet Yusuf Günal, Avukat Çağlar Kın, Avukat Sait Köseoğlu oy birliğiyle seçildi.

98 kişinin oy kullandığı seçimlerde, Mehmet Taşçı 47 oy, Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ise 50 oy aldı. 1 oyda geçersiz sayıldı. Kilis Baro Başkanlığına Hayri Muammer Fazlıağaoğlu seçildi. Fazlıağoğlu'nun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, "Aziz Akgül, Baran Hidayet, Hakan Bilecen, Şeyma Gürses, Reşat Davran, Neşat Yıldırım, Şenay Özkeleş ile Emine Yalçın." - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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