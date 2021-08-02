Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmaları başladı

Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmalarına başlandı.

Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmalarına başlandı.

Duble yolda 17 kilometrelik bölümde başlatılan çalışmaları, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti İl Başkanı Murat Karataş yerinde inceledi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş da yol çalışmalarında bugün itibarıyla ilk kazmanın vurulduğunu belirtti.

Kilis'e 100 yıl hizmet edecek projelerin bu yıl harekete geçirileceğini dile getiren Karataş, "Kilis Devlet Hastanemiz şu an bitme aşamasına geldi, 2 ay içerisinde inşallah inşaatını tamamlayacağız. Organize Sanayi Bölgemiz bitti. 170 TOKİ konutumuzun inşaatı son sürat devam ediyor. 512 konutun da Resul Osman Dağı eteklerinde inşallah önümüzdeki ay temelini atıp başlayacağız. Yine Tekstil Kent Projemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz. 9 Eylül'de Millet Bahçesi ihalesi gerçekleşecek. Daha önce söz verdiğimiz gibi Kilis-Akbez duble yolunun bugün startını veriyoruz. Makinalar hayırlısıyla çalışmaya başladı." diye konuştu.

Kilis-Akbez duble yolunun 2022'de hizmete açılmasının planlandığını söyleyen Karataş, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar ve milletvekillerine teşekkür etti.

Karataş, çalışmaların Kilis'e hayırlı olmasını dileyerek, "Kilis merkezden Musabeyli yol ayrımına kadar olan kısım duble yol olacak. Bu 17 kilometrelik kısım içerisinde 3 köprülü kavşak bulunacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da 2009'da Kilis-Akbez arasında yol genişletme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Daha önce trafiğin ciddi manada aksadığını anlatan Dal, "Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde 17 kilometrelik bölümün duble yol yapılması sözünü aldık." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Gülşen Ece Erken Seda Sayan
Spor Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmaları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 19:51:43. #1.16#

title