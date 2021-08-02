Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmaları başladı

Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmalarına başlandı.

Kilis-Akbez kara yolunda duble yol çalışmalarına başlandı.

Duble yolda 17 kilometrelik bölümde başlatılan çalışmaları, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Hilmi Dülger ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti İl Başkanı Murat Karataş yerinde inceledi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş da yol çalışmalarında bugün itibarıyla ilk kazmanın vurulduğunu belirtti.

Kilis'e 100 yıl hizmet edecek projelerin bu yıl harekete geçirileceğini dile getiren Karataş, "Kilis Devlet Hastanemiz şu an bitme aşamasına geldi, 2 ay içerisinde inşallah inşaatını tamamlayacağız. Organize Sanayi Bölgemiz bitti. 170 TOKİ konutumuzun inşaatı son sürat devam ediyor. 512 konutun da Resul Osman Dağı eteklerinde inşallah önümüzdeki ay temelini atıp başlayacağız. Yine Tekstil Kent Projemizin ihalesini bu ay gerçekleştiriyoruz. 9 Eylül'de Millet Bahçesi ihalesi gerçekleşecek. Daha önce söz verdiğimiz gibi Kilis-Akbez duble yolunun bugün startını veriyoruz. Makinalar hayırlısıyla çalışmaya başladı." diye konuştu.

Kilis-Akbez duble yolunun 2022'de hizmete açılmasının planlandığını söyleyen Karataş, bu hizmetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar ve milletvekillerine teşekkür etti.

Karataş, çalışmaların Kilis'e hayırlı olmasını dileyerek, "Kilis merkezden Musabeyli yol ayrımına kadar olan kısım duble yol olacak. Bu 17 kilometrelik kısım içerisinde 3 köprülü kavşak bulunacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da 2009'da Kilis-Akbez arasında yol genişletme çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Daha önce trafiğin ciddi manada aksadığını anlatan Dal, "Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde 17 kilometrelik bölümün duble yol yapılması sözünü aldık." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz