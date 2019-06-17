Kilis 7 Aralık Üniversitesinde mezuniyet töreni

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) 2018-2019 mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Üniversite konferans salonunda düzenlenen törende 2 bin 500 öğrenci, mezun olma heyecanı yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en genç üniversitelerinden birisi olduklarını ancak önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Öğrencilerden bundan sonraki hayatlarında da çalışmalarına devam etmesini isteyen Karacoşkun, başarmanın tek yolunun çalışmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önemli olan babanızın veya dayınızın kim olduğu, diplomanızın denkliği değil, başarınızın devamlılığı. Okulumuzda bazı bölümlerin hoca sayıları çok olmayabilir ama şuna inanın; hocalarımız gerçekten çok yetenekli ve çok iyi işler çıkarabiliyor. Bugün sizlerin mürüvvetinizi gördük. Bizim için öğrenci mezun etmek onların mürüvvetini görmektir. İnşallah başka mürüvvetleri anne babalarınızla birlikte yine görmeyi umut ediyoruz."

Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Tören, mezun öğrencilerin diplomalarını alması, hatıra fotoğrafı çektirmesi ve keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene, Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA