Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde İrfan Meclisi Söyleşileri Başladı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi KİTAM merkezinde İrfan Meclisi Söyleşileri'nin ilki Şair Hasan Şahmaran'la gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un katıldığı söyleşide Şahmaran, Kilis şehrinin siyasi ve kültürel tarihiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Kendi edebi gelişimine katkı sağladığını açıkça belirttiği Peyami Safa, Abdurrahim Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek gibi kıymetli edebiyatçılarla olan anılarından, Kilisli şairlerin divanlarının izini sürdüğü antoloji çalışmalarından bahseden Şahmaran, sözlerini Kilis'te böylesine kültürel etkinlikler düzenledikleri için Rektör Karacoşkun'a teşekkür ederek bitirdi.

Söyleşinin ardından Rektör Prof. Dr. Karacoşkun, Şair Hasan Şahmaran'a teşekkür belgesi takdim etti. - KİLİS