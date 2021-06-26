Kilim Dokuma Kursu'na kadınlardan yoğun ilgi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından açılan dokuma kursuna ilçe kadınları yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde halk eğitim merkezi tarafından açılan dokuma kursuna ilçe kadınları yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilhisar ilçesinde Şehit Assubay Oğuz Akın Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde kilim dokuma kursu açıldı. KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan kurs hakkında bilgiler veren Halk Eğitim Müdürü Mustafa Alıcı, "Kursta kullanılan gerekli malzemeler KAYMEK tarafından tedarik edilmiştir. Kursta üretilen ürünleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek ve hediye amaçlı kullanılacaktır. 11 kilim tezgahı ve 13 bayan kursiyerimizle ilçemizde bayanlara yönelik eski örf ve adetlerimizi yaşatmak amaçlı hem bu kursa katılan bayanları teşvik hem de maddi destek sağlamak için yaptık. Kursa ilgi yoğun oldu" dedi.

Kilim Dokuma Eğitmeni Zafer Enes de, kursun çok verimliği geçtiğini dile getirirken, kursa katılan bayanlardan Zeliha Yörük ise pandemiden dolayı evde çok sıkıldıklarını, ecdat yadigarı olan kilim dokumanın kendilerini iyi hissettirdiğini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı