KILIKTAN KILIĞA GİRDİ, MORAL BAKANI İLAN EDİLDİ!
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KILIKTAN KILIĞA GİRDİ, MORAL BAKANI İLAN EDİLDİ!

13.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:51
KILIKTAN KILIĞA GİRDİ, MORAL BAKANI İLAN EDİLDİ!

Ülkemizin ve dünyanın sıkıntılı günler geçirdiği bu süreçte sosyal medya da yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin yüzünü güldüren Gizem Özdilli, moral bakanı ilan edildi

Kendisini ünlülere benzettiği bir program kullanarak bir çok paylaşımda bulunan Gizem Özdilli,takipçilerinden binlerce mesaj aldı. Özellikle kaptan Jack Sparrow, Messi, Cüneyt Arkın ve Michael Jordan paylaşımları dikkat çeken Özdilli, "Hem eğleniyorum hem eğlendiriyorum. Gelen mesajlar da beni mutlu ediyor. Yaptığım eğlenceli paylaşımlardan dolayı insanlar beni moral bakanı ilan etti.Mesela Michael Jordan'a benzemek isterken bi anda sanatçı Doğuş'a benzedim bu bile binlerce paylaşım aldı" dedi...

Kaynak: Snob Magazin

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