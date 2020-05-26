Kılıçdaroğu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Seçime gidilip gidilmeyeceğine iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır diğeri de ortaklığı bozup bozmayacağı belli olmayan Sayın Bahçeli'dir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Şu sıralar gündemi meşgul eden erken seçim tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, seçime iki ismin karar vereceğini söyledi.

"ERKEN SEÇİME ERDOĞAN VE BAHÇELİ KARAR VERİR"

Kılıçdaroğlu, "Seçime gidilip gidilmeyeceğine iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır diğeri de ortaklığı bozup bozmayacağı belli olmayan Sayın Bahçeli'dir. Erdoğan erken seçim diyebilir. Sayın Bahçeli de "Ben bunlardan bıktım, ekonominin hali ortada" der erken seçim ister." ifadelerini kullandı.