Kılıçdaroğlu, Yürüyüşünün 23. Gününde AP'ye Seslendi: Sizden de Adalet İstiyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünün 23. günü öncesinde açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye kararına ilişkin olarak "Buradan AP'ye seslenmek isteriz, biz sizden de adalet istiyoruz" dedi.

İSTANBUL SINIRINA BUGÜN GİRİŞ YAPACAK

09:20 Kılıçdaroğlu'nun bugün, Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapması bekleniyor.

09:00 Yürüyüşün 23. günü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başladı.

"SON DERECE MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün Kocaeli'den ayrılıyoruz. İstanbul'a giriyoruz. Son derece mutluyum, huzurluyum. Kimsenin burnu kanamadan uzun bir yolculuğu katedip İstanbul'a girmiş olacağız."

AP'YE SESLENDİ: SİZDEN DE ADALET İSİTİYORUZ

"AB'ye üyelik konusunda Türkiye ile ilişkilerin askıya alınması yönünde rapor kabul edildi. Buradan AP'ye seslenmek isteriz, biz sizden de adalet istiyoruz. Türkiye sadece iktidar partisinden ibaret değil ki, AB ile ilişkilerin askıya alınması değil, daha tutarlı sürdürülmesi gerekiyor. Umarım ilişkilerin yönünde bir karar alırlar, bu da bizi memnun eder. Adalet sadece Türkiye için değil, bütün insanlık için geçerli bir durumdur."(Kaynak: Habertürk)