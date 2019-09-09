Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış...

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış...

Törene katılan vatandaşlar Konser verilmesi İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi Sadri Alışık'ın konuşması 8.

09.09.2019 20:09

Törene katılan vatandaşlar

Konser verilmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi

Sadri Alışık'ın konuşması

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın konuşması

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hediye takdimi

Kurdela kesimi

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi açılış...
Kaynak: AA
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