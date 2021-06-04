Kılıçdaroğlu: Yeni siyaset anlayışına ihtiyacımız var (3)

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ADA MODERN SANAT GALERİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası ziyareti kapsamında Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde hayata geçirilen Ada Modern Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı.

ADA MODERN SANAT GALERİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası ziyareti kapsamında Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde hayata geçirilen Ada Modern Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı. Ünlü sanatçı Hayko Cepkin ile televizyon programcısı Okan Baygülgen'in de katıldığı açılışın ardından Ada Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenen ilk sergiyi gezen Kılıçdaroğlu, taksi esnafıyla da bir araya geldi.

Aydın'ın ilk modern sanatlar sergi salonu olma özelliğini taşıyan Ada Modern Sanat Galerisi'nin açılışını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sanatçı Hayko Cepkin ve televizyoncu Okan Bayülgen ile birlikte yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, küratörlüğünü Selin Atasoy'un yaptığı, Türkiye'den ve dünyadan 50 Türk illüstratörün 116 eserinin yer aldığı illüstrasyon sergisini gezdi. TAKSİ ESNAFIYLA SOHBET ETTİKılıçdaroğlu, Kuşadası ziyareti kapsamında taksi esnafıyla da bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu'nu taksi durağında Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten karşıladı. Taksici esnafının sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediyesi tarafından yaptırılan yeni modern taksi duraklarını çok beğendiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından Kuşadası'ndan ayrıldı.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber Okayer